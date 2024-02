Jágr si zatrénoval s Pittsburghom, v nedeľu večer vyvesia jeho dres

Pittsburgh 18. februára (TASR) - Jaromír Jágr si deň pred veľkým večerom zatrénoval s hokejistami Pittsburghu Penguins. V nedeľu o polnoci stredoeurópskeho času vyvesia v PPG Paints Arene pred zápasom NHL s Los Angeles Kings jeho dres s číslom 68. Česká hokejová legenda sa stane iba tretím hráčom v klubovej histórii s touto poctou.



Slávnostný ceremoniál sa uskutoční len tri dni po tom, ako Jágr oslávil 52. narodeniny. Pred ním klub podobnou poctou ocenil iba Maria Lemieuxa (66) a Michela Brierea (21).



Jágr si s Pittsburghom zatrénoval prvýkrát od výmeny do Washingtonu Capitals, ktorá sa uskutočnila 11. júla 2001. Na ľade sa predstavil so Sidneym Crosbym, Jevgenijom Malkinom a Krisom Letangom. “Bola to zábava,” povedal pre nhl.com Crosby. “Je to špeciálna udalosť nielen pre neho, ale aj pre nás. Pokúsime si to užiť čo najviac,” dodal kapitán “tučniakov.”



Jágr začal svoju zámorskú kariéru práve v drese Pittsburghu, s ktorým dvakrát získal Stanleyho pohár. V drese Penguins odohral 11 sezón, ktoré znamenali najúspešnejšie obdobie jeho kariéry. Okrem dvoch triumfov v Stanleyho pohári sa v službách "tučniakov" dočkal aj svojej jedinej Hartovej trofeje pre najužitočnejšieho hráča súťaže a piatich prvenstiev v kanadskom bodovaní základnej časti.



Za Penguins nastúpil v základnej časti do 806 duelov, v ktorých nazbieral 1079 kanadských bodov. Neskôr sa objavil ešte v ďalších ôsmich zámorských kluboch. V NHL počas 24 sezón strelil 766 gólov a nazbieral 1921 bodov, viac získal len Wayne Gretzky.



Svoju kariéru ešte stále oficiálne neukončil a v súčasnosti pôsobí v pozícii majiteľa českého extraligového tímu z Kladna. “Je to úplne zaslúžené. Pre tento klub a toto mesto spravil neskutočne veľa. Verím, že z toho bude dobrá oslava, pokúsime sa mu to čo najviac spríjemniť,” dodal Crosby.



Legendu Penguins sledovali v tréningovom centre klubu plné tribúny a nie všetci sa zmestili do haly. Keď Jágr vyšiel von, priaznivci ho privítali potleskom. “Mám z toho obavy. Nemajú ma tu radi,” vtipkoval Jágr. “Som naozaj veľmi poctený tým, čo mi klub pripravil a veľmi si to vážim,” povedal Jágr.