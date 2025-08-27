Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Jágra uvedú do siene slávy Pittsburghu Penguins

Bývalý hráč Pittsburghu Penguins Jaromír Jágr stojí v strede ľadovej plochy a máva fanúšikom po rozkorčuľovaní počas rozcvičky po tom, ako mu vyvesili transparent s číslom svojho dresu pred zápasom NHL medzi Los Angeles Kings a Pittsburgh Penguins v Pittsburghu v nedeľu 18. februára 2024. Foto: TASR/AP

Pittsburgh 27. augusta (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Pittsburgh Penguins plánuje počas sezóny 2025/26 obnoviť klubovú sieň slávy. Medzi desiatkou vybraných osobností je aj legendárny český útočník Jaromír Jágr.

Pittsburgh Penguins si chce uctiť hráčov a osobnosti, ktoré počas uplynulých 58 sezón pomohli pretvoriť klub na jednu z elitných organizácií NHL. Pôvodná sieň slávy Penguins fungovala nepravidelne od inauguračnej triedy v roku 1992 až po posledné uvedenie v roku 2013. Klub na svojom webe oznámil prvých desať hráčov a osobností, ktoré boli zvolené do znovuobnovenej siene slávy. Svoje slávnostné uvedenie budú mať rozdelené počas nasledujúcich troch sezón.

Figuruje medzi nimi aj 53-ročný Jágr, ktorý obliekal dres „tučniakov“ v rokoch 1990 až 2001. V rokoch 1991 a 1992 sa radoval zo zisku Stanleyho pohára. Okrem Jágra sa k už uvedeným menám ako Mario Lemieux, Paul Coffey či Mark Recchi zaradí napríklad aj Chris Kunitz, Kevin Stevens, Ron Francis či tréner Scott Bowman.
