Jágra už na súťažnom ľade diváci neuvidia: To by sa musel stať zázrak

Na archívnej snímke z 21. januára 2024 hokejista Kladna Jaromír Jágr počas zápasu českej extraligy Rytieri Kladno - České Budejovice v Kladne. Foto: TASR/AP

O konci Jágrovej kariéry sa už v minulosti špekulovalo, samotný hráč o nej hovoril viackrát, pripomenul portál isport.cz.

Autor TASR
Praha 21. februára (TASR) - Legendárny český hokejista Jaromír Jágr sa už na súťažnom ľade zrejme nepredstaví. Päťdesiatštyriročný útočník Kladna naposledy štartoval v zápase českej ligy 21. decembra a koniec svojej mimoriadne úspešnej kariéry v piatok naznačil na sociálnej sieti.

Jágr odohral v tejto sezóne len šesť duelov. „Mňa už neuvidia. Asi nie. To by sa musel stať nejaký zázrak. Musel by prísť Boh, vstúpiť do mňa a omladiť ma o pätnásť rokov. Ale občas si chodím zakorčuľovať,“ uviedol na Instagrame.

Druhý najproduktívnejší hráč v histórii NHL si momentálne užíva sledovanie olympijského turnaja v Miláne: „Nerobím nič iné ako to, že jem a pozerám televíziu. Mám o štyri či päť kíl navyše. Pohyb je veľmi dôležitý a najťažšie je sa donútiť, keď človek nemusí. Snažím sa ísť si každý deň zakorčuľovať, ak mám čas.

O konci Jágrovej kariéry sa už v minulosti špekulovalo, samotný hráč o nej hovoril viackrát, pripomenul portál isport.cz. Prebiehajúci ročník je preňho už 38. v profesionálnej kariére, v zámorskej NHL odohral 24 sezón.
