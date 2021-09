Jakeš pôjde na Dakar s Jantar Teamom: Vyzerá to, že to má zmysel

Bratislava 19. septembra (TASR) - Jantar Team bude na tohtoročnom Dakare 2022 účinkovať až v troch kategóriách. Na prestížnu motoristickú rally v Saudskej Arábii (2. až 14. januára) vyšle historicky najväčšiu slovenskú posádku, aká kedy v púštnom dobrodružstve štartovala. Okrem českého rekordéra Davida Pabišku ju tvoria 12-násobný dakarský účastník medzi motocyklistami Ivan Jakeš a duo Juraj Ulrich – Ľuboš Schwarzbacher, ktoré bude štartovať v kategórii Dakar Classic.



Na tohtoročnom Dakare štartoval slovenský Jantar Team s majiteľom Jánom Miloňom len s dvoma českými jazdcami medzi motocyklistami bez asistencie. Tentoraz sa na štart postaví so štyrmi členmi, z toho tromi Slovákmi. "S Janom nejaký mesiac o tom debatujeme, či by sme to nedali dokopy a vyzerá, že to bude mať zmysel. Musíme doladiť podmienky, za ktorých to chceme robiť, každý máme svoju techniku a materiál. Uvidíme, čo to urobí. Čakám od toho to, že sa nebudem musieť venovať všetkým veciam. Teda nemusíme riešiť celé financie a zázemie. Nemusím ísť napríklad na loď naložiť motorku, môžem sa venovať len jazdeniu," povedal Jakeš.



O umiestnenie v najťažšej triede Original by Motul, teda bez asistencie, bude bojovať David Pabiška. V tejto kategórii obsadil na uplynulej edícii Dakaru štvrtú priečku. V celkovej klasifikácii medzi motocyklistami je jeho najlepším umiestnením 18. priečka z roku 2014. Na štart Dakaru sa 46-ročný český pretekár postaví trinásty raz. Zakaždým vždy prišiel do cieľa a v tomto ohľade sa stal rekordérom prestížneho podujatia. "Bude to pre mňa veľká výzva rovnako ako každý rok. Po uplynulej edícii viem, čo môžem očakávať od saudskoarabského terénu. Organizátori sľubujú ešte viac piesočných dún, čo znamená, že nás čakajú náročné preteky," povedal Pabiška.



V nevyspytateľných púštnych lokalitách Arabského polostrova sa opäť stretne v jednom tíme s Jakešom, s ktorým v rokoch 2009 až 2011 spolu pôsobili v českom KM Racing. "Veľmi sa teším. Pôjdem v tíme, ktorý má ambície a tie chceme naplniť. S Davidom sa poznáme dlhé roky. Určite sa budeme navzájom podporovať," povedal pred svojou trinástou účasťou na Dakare Jakeš. Prvýkrát na ňom štartoval na africkom kontinente ešte v roku 2007. Najlepším umiestnením 47-ročného jazdca je konečné 4. miesto z roku 2013. Mimoriadne cenná bola aj 11. pozícia o rok neskôr, najlepšia v celkovom poradí pri jazdcovi nad 40 rokov. Uplynulých päť ročníkov v rokoch 2016 až 2021 Ivan Jakeš nedokončil. Trikrát mu plány zmarilo zranenie, raz porucha prevodovky a v uplynulom ročníku dva pozitívne testy na ochorenie COVID-19, pre ktoré vôbec neodštartoval. O to viac sa teší na štart v roku 2022. "Dlho sme premýšľali o spojení Davida s Ivanom. Ivana som sledoval, pretože som chcel mať na Dakare 2022 čo najväčší tím, predovšetkým so slovenskými jazdcami. Aj preto som ho počas tréningu vyzval na malý súboj. A keďže ma zdolal, zaslúžil si miesto v tíme. Spoločne s Davidom sú ostrieľaní borci, majú mnoho skúseností. Veríme, že ich zúročia a dosiahneme fantastický výsledok," povedal majiteľ Jantar Teamu.



Historicky najväčšiu slovenskú posádku Jantar Teamu na Dakare 2022 tvorí aj duo Ulrich – Schwarzbacher, ktoré bude štartovať v kategórii Dakar Classic. Vypísaná je pre automobily s rokom výroby pred 2000. Slovenská posádka bude štartovať v automobile Mitsubishi Pajero prvej generácie, s ktorým vyhral Dakar v roku 1985 Patrick Zaniroli. Ikonické Pajero 3000 L141G s motorom 3,0 V6 a výkonom 141 koní sa postaví na štart legendárnych pretekov po viac ako 40 rokoch. "Je to pre mňa splnenie sna. Po absolvovaní Silk Way Rally som si chcel okúsiť ešte aj Dakar. Dokázali sme to v kategórii Classic, čo bude veľká výzva," povedal Ulrich. Navigovať ho bude Schwarzbacher, s ktorým spolu štartovali na viacerých podujatiach. "Dakar je veľká výzva. Čakajú nás vzrušujúce dva týždne. Uvedomujeme si, že nebudú jednoduché, ale sme na to pripravení. Bude bojovať o čo najlepšie umiestnenie. Nevieme sa dočkať štartu prvej etapy," uzavrel Schwarzbacher.