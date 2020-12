Jakobsen ešte neodpustil: Kamikadze šprintom musí byť koniec

Amsterdam 26. decembra (TASR) - Holandský cyklista Fabio Jakobsen sa ešte nechce stretnúť so svojím krajanom Dylanom Groenewegenom, ktorý v auguste zavinil jeho ťažký pád na pretekoch Okolo Poľska. V rozhovore pre vianočné vydanie holandského denníka AD povedal, že najprv chce vedieť, aký bude mať ich stret konečné zdravotné následky.



Groenewegen vo vysokej rýchlosti okolo 80 km/h v šprinte 5. etapy v Katoviciach natlačil Jakobsena na bariéry. Ten po páde strávil niekoľko dní v kóme a musel podstúpiť viacero operácií čeľuste a zubov. Groenewegen sa verejne ospravedlnil, následky svojho činu zvládal s ťažkosťou. "Rozumiem, že táto záležitosť dopadá ťažko na jeho dušu a chce, aby sa to už skončilo. Lenže ja ešte nie som pripravený. Predovšetkým, chcem vedieť, ako dopadne môj uzdravovací proces. Čím lepšie sa budem cítiť ja, tým lepšie to bude aj pre neho," vyhlásil podľa agentúry DPA 24-ročný Jakobsen.



O tri roky starší Groenewegen dostal trest zastavenia činnosti na deväť mesiacov. Jazdiť bude môcť najbližšie 7. mája budúceho roku. "Musí očakávať následky svojho činu. Sme ľudské bytosti, nie zvieratá. Toto je šport, nie vojna, v ktorej neexistujú žiadne pravidlá. Musíme zabrániť šprintovaniu jazdcov spôsobom kamikadze, bez ohľadu na iných jazdcov. Tento incident musí slúžiť ako precedens," pripomenul Jakobsen.