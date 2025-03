Jakobsen má problém s prietokom krvi, podstúpi operáciu artérií

Deventer 31. marca (TASR) - Holandský cyklista Fabio Jakobsen sa podrobí operácii iliakálnych artérií, po ktorej nebude môcť približne šesť týždňov trénovať na bicykli. Víťaz etapy na Tour de France z roku 2022 sa už dlhšie sťažoval, že mu chýba sila v šprintoch a teraz mu diagnostikovali obmedzený prietok krvi v oboch nohách.



Lekár Camiel Aldershof z Jakobsenovho tímu Picnic-PostNL uviedol, že 28-ročného jazdca dlhodobé problémy limitovali na bicykli. V stredu podstúpi operáciu. „Chvalabohu, má priaznivejšiu prognózu vzhľadom na typ obmedzenia, jeho návrat však môže chvíľu trvať. Po operácii nebude môcť Fabio jazdiť na bicykli približne šesť týždňov, spočiatku sa bude musieť vyhýbať akejkoľvek namáhavej fyzickej aktivite. Medzitým budeme sledovať jeho progres a keď bude pripravený, postupne ho vrátime do tréningového procesu a pomaly znova zvýšime intenzitu,“ uviedol Aldershof podľa DPA.



Jakobsen sa už raz vrátil po nepríjemnom zranení. V roku 2020 mal na pretekoch Okolo Poľska ťažký pád vo vysokej rýchlosti, keď ho v záverečnom špurte etapy vytlačil do bariér krajan Dylan Groenewegen. Priamo na mieste ho museli oživovať a niekoľko dní strávil v umelom spánku. Následne absolvoval operáciu tváre, počas ktorej mu rekonštruovali ústnu dutinu. Po návrate dokázal vyhrať etapu na TdF 2022 a v tom istom roku získal aj titul majstra Európy. „Z mentálnej stránky je to opäť sklamanie, no teraz, keď sme odhalili príčinu problémov, mám vieru, že operácia ich dokáže vyriešiť. Niekedy potrebujete urobiť krok späť, aby ste mohli spraviť následne dva kroky dopredu,“ vyslovil sa holandský pretekár.