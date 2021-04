Jakobsen sa vráti do súťažného kolotoča na Okolo Turecka

Amsterdam 7. apríla (TASR) - Holanďan Fabio Jakobsen sa vráti do súťažného kolotoča v nedeľu na štarte etapových pretekov Okolo Turecka. Dvadsaťštyriročný cyklista nesúťažil od hrôzostrašného pádu v prvej etape augustových pretekov Okolo Poľska.



Šprintér tímu Deceuninck-QuickStep utrpel vážne zranenia v záverečnom špurte, keď ho vytlačil do bariér jeho krajan Dylan Groenewegen. Priamo na mieste ho museli dlho ošetrovať a niekoľko dní strávil v umelom spánku. Následne absolvoval niekoľko operácií tváre a dlhú rekonvalescenciu. V januári sa postupne vrátil k tréningu.



Jeho štart na podujatí v Turecku (11.-18. apríla) by mali vo štvrtok definitívne potvrdiť predstavitelia QuickStepu. Informoval portál cyclingnews.com.