Jakobsen utrpel na Renewi Tour zlomeninu kľúčnej kosti

Na snímke holandský cyklista Fabio Jakobsen v stredu 12. júla 2023. Foto: TASR - AP

O zranení, ktoré si vyžiadalo ďalší chirurgický zákrok, informovala stajňa na sociálnych sieťach.

Geraardsbergen 23. augusta (TASR) - Holandský cyklista Fabio Jakobsen utrpel pri páde v piatkovej tretej etape Renewi Tour v Belgicku zlomeninu kľúčnej kosti. Jazdec tímu Picnic PostNL sa pritom do pelotónu vrátil len pred týždňom v pretekoch Okolo Dánska po štvormesačnej pauze po operácii oboch bedrových tepien. O zranení, ktoré si vyžiadalo ďalší chirurgický zákrok, informovala stajňa na sociálnych sieťach.
