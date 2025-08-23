< sekcia Šport
Jakobsen utrpel na Renewi Tour zlomeninu kľúčnej kosti
O zranení, ktoré si vyžiadalo ďalší chirurgický zákrok, informovala stajňa na sociálnych sieťach.
Autor TASR
Geraardsbergen 23. augusta (TASR) - Holandský cyklista Fabio Jakobsen utrpel pri páde v piatkovej tretej etape Renewi Tour v Belgicku zlomeninu kľúčnej kosti. Jazdec tímu Picnic PostNL sa pritom do pelotónu vrátil len pred týždňom v pretekoch Okolo Dánska po štvormesačnej pauze po operácii oboch bedrových tepien. O zranení, ktoré si vyžiadalo ďalší chirurgický zákrok, informovala stajňa na sociálnych sieťach.