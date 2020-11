Jakobsen už opäť jazdí na bicykli: Ďakujem všetkým lekárom

Amsterdam 24. novembra (TASR) - Holandský cyklista Fabio Jakobsen sa opäť vrátil na bicykel. Dvadsaťštyriročný pretekár tímu Deceuninck-QuickStep pauzuje od hrozivého pádu na pretekoch Okolo Poľska.



Holandský šprintér utrpel vážne zranenia v záverečnom špurte úvodnej etapy, keď ho vytlačil do bariér jeho krajan Dylan Groenewegen. Priamo na mieste ho museli oživovať a niekoľko dní strávil v umelom spánku. Pred viac ako mesiacom absolvoval operácia tváre, počas zákroku použili kúsok kosti z panvy na rekonštrukciu ústnej dutiny. Operácia bola úspešná.



Jakobsen v utorok na sociálnej sieti oznámil, že sa už bol previesť so svojou priateľkou. "Bola to celkom dlhá cesta. Týmto postom chcem vyjadriť vďaku všetkým lekárskym špecialistom, ktorí mi na nej pomáhali," napísal.



Jakobsenovi by mali začiatkom budúceho roka implantovať novú sadu zubov, keďže po havárii mu zostal jediný a jeho tržné zranenia na tvári si vyžiadali 130 stehov.



Groenewegen dostal za incident zákaz činnosti na deväť mesiacov. Trest potvrdila disciplinárna komisia Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI). Dištanc platí spätne od augusta a Groenewegen nesmie zasiahnuť do súťažného diania do 7. mája 2021. Takto dlhý trest je okrem dištancov za doping doteraz bezprecedentný. Informovala agentúra DPA.