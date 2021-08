Jakobsen vyhral 16. etapu Vuelta a Espaňa, na čele stále Eiking

Santa Cruz de Bezana 31. augusta (TASR) - Holandský cyklista Fabio Jakobsen sa stal víťazom 16. etapy 76. ročníka Vuelta a Espaňa. Jazdec tímu Deceuninck-QuickStep sa presadil v hromadnom špurte a 180 km dlhú trasu z Lareda do Santa Cruz de Bezana zvládol za 4:08:57 h. Druhý finišoval Belgičan Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) a tretí skončil Talian Matteo Trentin (UAE-Team Emirates).



Na čele celkového poradia figuruje stále Nór Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), ktorý drží červený dres od 10. etapy. Pred Francúzom Guillaumeom Martinom (Cofidis, Solutions Crédits) má náskok 54 s, tretí Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma) stráca 1:36 min.



Po voľnom dni nasledovala prevažne rovinatá etapa, s jediným stúpaním tretej kategórie ďaleko pred cieľom, no i niekoľkými nekategorizovanými kopcami krátko pred koncom, na ktorých mohlo prísť k útokom. Očakával sa však hromadný dojazd. Krátko po štarte prišlo k pádu v pelotóne a ten sa tak rozdelil. Odstúpiť museli Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation) či Rudy Molard (Groupama-FDJ). Na čele sa osamostatnila štvorica Stan Dewulf (AG2R-Citroën), Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), Dimitri Claeys (Qhubeka NextHash) a Quinn Simmons (Trek-Segafredo), ku ktorým sa onedlho pridal Jetse Bol (Burgos-BH). Ich náskok však výrazne nerástol, 80 km pred cieľom mali k dobru len dve minúty, o čo sa starali hlavne šprintérske tímy DSM, Groupama-FDJ či Deceuninck-QuickStep.



Na jedinom hodnotenom stúpaní Alto de Hijas (4,2 km, 6,5%) bol prvý Bol, pričom náskok úniku klesol pod minútu. To využil Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) a sám dostihol vedúcu päticu. Na ďalších kilometroch rozbehli vysoké tempo jazdci UAE Team Emirates a podarilo sa im rozdeliť balík. V zadnej skupine sa ocitol Jakobsen, no onedlho sa skupiny spojil. Náskok pätice rýchlo klesal a 20 km pred páskou mala k dobru už len 30 sekúnd. Z pôvodného úniku nakoniec zostal na čele osamotený Dewulf, ktorý sa snažil na záverečných kopčekoch ešte živiť svoju šancu na úspech, tá sa však skončila 4,4 km pred cieľom. Etapa tak podľa predpokladov vyvrcholila hromadným dojazdom, v ktorom mal najlepšie nohy opäť Jakobsen, ktorý vyhral na tohtoročnej Vuelte už tretíkrát.