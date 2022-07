Jakšík, K. Mikécz aj Bazsó prehrali v úvodnom kole na MEJ v zápasení

Rím 2. júla (TASR) - Slovenským reprezentantom v zápasení sa nedarilo v sobotu na juniorských majstrovstvách Európy v Ríme. Trojica voľnoštýliarov Adam Jakšík, Kevin Mikécz a Marek Bazsó vypadla už v úvodnom kole.



Jakšík v hmotnostnej kategórii do 92 kg nestačil v osemfinále na Gruzínca Andra Margišviliho, s ktorým prehral na technickú prevahu (4:15). V osemfinále sa skončila aj púť K. Mikécza v kategórii do 86 kg, keď rovnako na technickú prevahu podľahol Grékovi Angelosovi Kouklarisovi (2:12). V kategórii do 74 kg sa predstavil Bazsó, ktorý do tretice stroskotal na úvodnej prekážke. Gheorghi Cara z Moldavska ho položil na lopatky (2:0). Jakšík aj Bazsó ešte čakali, či ich súperi nepotiahnu do repasáže.



O zatiaľ jediné slovenské víťazstvo na MEJ sa ešte v piatok postaral voľnoštýliar Robin Mikécz, ktorý v kategórii do 70 kg zdolal v predkole Fína Akseliho Virtanena 10:8 na body. Následne vypadol v osemfinále.