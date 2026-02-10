< sekcia Šport
Jakub Chromiak v OHL si pripísal dve asistencie
Dvadsaťročný Chromiak má na konte dovedna 35 bodov v 52 dueloch tejto sezóny. Od svojej výmeny z Kitchener Rangers nazbieral v 14 stretnutiach 12 bodov (2+10).
Autor TASR
Ottawa 10. februára (TASR) - Slovenský hokejista Jakub Chromiak si pripísal dve asistencie v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL. Jeho dve gólové prihrávky nestačili tímu Niagara IceDogs, ktorý podľahol na svojom ľade Guelph Storm 3:6. Dvadsaťročný Chromiak má na konte dovedna 35 bodov v 52 dueloch tejto sezóny. Od svojej výmeny z Kitchener Rangers nazbieral v 14 stretnutiach 12 bodov (2+10).