Jakub Chromiak v OHL si pripísal dve asistencie

Na snímke Jakub Chromiak. Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Ottawa 10. februára (TASR) - Slovenský hokejista Jakub Chromiak si pripísal dve asistencie v nočnom zápase kanadskej juniorskej súťaže OHL. Jeho dve gólové prihrávky nestačili tímu Niagara IceDogs, ktorý podľahol na svojom ľade Guelph Storm 3:6. Dvadsaťročný Chromiak má na konte dovedna 35 bodov v 52 dueloch tejto sezóny. Od svojej výmeny z Kitchener Rangers nazbieral v 14 stretnutiach 12 bodov (2+10).
