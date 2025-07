Jalen Williams podpísal päťročnú zmluvu s Oklahomou

Oklahoma City 11. júla (TASR) - Basketbalista Jalen Williams z Oklahoma City súhlasil s päťročným predĺžením zmluvy, mala by mať hodnotu 287 miliónov dolárov. Pre televíziu ESPN to uviedli agenti Bill Duffy a Justin Haynes.



Po tom, čo Thunder triumfovali v uplynulej sezóne NBA ako druhý najmladší tím v histórii, podpísali dlhodobé zmluvy so Shaiom Gilgeousom-Alexandrom, Chetom Holmgrenom i Williamsom.



Williams, ktorého si Thunder vybrali ako dvanásteho hráča draftu 2022, si po skvelej tretej sezóne v Oklahome vyslúžil nominácie do All-Star tímu a All-defensive tímu. Má za sebou sezónu s priemerom 21,6 bodu, 5,3 doskoku a 5,1 asistencie pri 48,4 % úspešnosti streľby z poľa.