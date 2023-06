Jalonen výkonný výbor nepresvedčil, zatiaľ však zostáva trénerom

Praha 19. júna (TASR) - Český hokejový zväz ani na druhom júnovom zasadnutí nerozhodol o tom, či fínsky tréner Kari Jalonen povedie reprezentáciu aj na domácom šampionáte v Prahe a Ostrave. Jedenásťčlenný výkonný výbor však jednomyseľne označil koncepciu súčasného realizačného tímu za "nevyhovujúcu".



"Vzhľadom na to, že ide o domáce MS, ktoré sú pre českých športových fanúšikov najväčšou udalosťou roku 2024, nechceme sa unáhliť a chceme urobiť čo najlepšie a najzmysluplnejšie rozhodnutie," citoval prezidenta zväzu Aloisa Hadamczika portál idnes.cz.



Členovia komisie stanovili jednotlivé kroky, ktorými sa budú v najbližších dňoch zaoberať a v najbližšom čase rozhodnú o konečnom zložení realizačného tímu českej hokejovej reprezentácie pre sezónu 2023/24.



Výkonný výbor vyjadril nespokojnosť s plánom, o ktorý požiadal už po zasadnutí 8. júna. Šesťdesiattriročný kouč dostal za úlohu spolu s ostatnými členmi realizačného tímu a generálnym manažérom Martinom Havlátom vypracovať plán pre nasledujúci domáci šampionát. Mal tiež predstaviť štýl skladby nominácie pre turnaj Euro Hockey Tour, otázku zapracovania mladých hráčov či plán zlepšenia herného prejavu, ktorý čelil veľkej kritike po neúspechu na uplynulých MS.



"Je to zvláštne. Sám som zvedavý, ako má generálny manažér Martin Havlát vypracovať víziu pre majstrovstvá sveta v Prahe. Ťažko niečo také robiť, keď ani neviete, akí hráči prídu. Ale je to vec federácie a ich postupu, nebudem to ďalej komentovať," povedal bývalý generálny manažér Martin Ručinský.



Jalonen, Havlát a druhý asistent Libor Zábranský dostali čas do 20. júna. Výkonný výbor sa však v pondelok zišiel na mimoriadnom zasadnutí. "Ja by som ho nejakým spôsobom zabudoval do tímu, či už ako hlavného trénera, alebo silného asistenta," povedal bývalý tréner a zväzový funkcionár Slavomír Lener.