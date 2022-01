Jamajskí bobisti zháňajú peniaze, chcú ukázať oheň na ľade

Kingston 18. januára (TASR) - Príbeh jamajských bobistov sa bude prvýkrát v histórii odvíjať v troch súťažiach na jedných zimných olympijských hrách. Karibská krajina sa do Pekingu kvalifikovala v štvorboboch aj dvojboboch mužov a monoboboch žien. Jamajčania sľubujú "oheň na ľade", no nedarí sa im vyzbierať peniaze na špičkové vybavenie.



Po 24 rokoch sa na ZOH vráti jamajský štvorbob, ktorého premiéra v Calgary 1988 inšpirovala film s originálnym názvom v angličtine "Cool Runnings". "Bude to oheň na ľade. Jamajka prvýkrát obsadí až tri olympijské súťaže v boboch," znelo tímové stanovisko na sociálnej sieti Twitter. V minulosti už mala Jamajka viackrát reprezentantov aj v dvojboboch mužov. Do Pekingu sa tesne neprebojovala v dvojboboch žien, na premiérovú účasť v tejto kategórii z Pjongčangu 2018 však môže nadviazať v pozícii náhradníka, ak sa odhlási niektorá z kvalifikovaných krajín.



Výprava sa od konca novembra snaží vyzbierať 194.000 amerických dolárov v kampani so sloganom: "Super boby pre najhorúcejšiu vec na ľade". Zatiaľ však získala len 4000 USD. "Športovci sú odhodlaní a tvrdo pracujú. Bez špičkových bobov však nikdy nebudú môcť naplniť svoj potenciál. Nechceme si s dragstermi merať sily v Priuse," citovala zo stránky Jamajčanov agentúra AFP. Prezident národnej federácie bobistov je viacnásobný účastník ZOH Chris Stokes, ktorého kniha sa stala predlohou pre známy film.