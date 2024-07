Jamajčanka Jacksonová bude v Paríži súťažiť iba na 200 m trati

Paríž 31. júla (TASR) - Jamajská šprintérka Shericka Jacksonová sa nebude na OH v Paríži usilovať o šprintérske double a zameria sa iba na 200 m.



Dvojnásobná majsterka sveta na tejto trati získala na predchádzajúcich hrách v Tokiu bronz na 100 m a 4x400 m a zlato v štafete na 100 m. "Vzdala sa miesta na stovke... Jediná informácia, ktorú môžeme poskytnúť, je, že nebude štartovať v behu na 100 metrov," uviedol v stredu manažér jamajského atletického tímu Ludlow Watts.



Jacksonovej miesto na stovke zaujme Shashalee Forbesová, informovala agentúra Reuters.





Hassanová bude v Paríži bežať 5000 m, 10.000 m a maratón



Holandská atlétka Sifan Hassanová bude na OH v Paríži obhajovať zlato v behu na 5000 m i 10.000 m a navyše pôjde aj maratón. Nebude sa tak snažiť získať medailu na trati 1500 m, na ktorej v Tokiu vybojovala bronz.



Hassanová sa ziskom troch cenných kovov v Tokiu na tratiach 1500 m, 5000 m a 10.000 m postarala o unikátny zápis do histórie. Teraz si vyskúša náročný trojboj na troch najdlhších atletických tratiach, ktorý v minulosti zvládol legendárny Emil Zátopek, keď získal zlato na 5000 m, 10.000 m i v maratóne na olympiáde v Helsinkách 1952. "Som naozaj zvedavá, čo sa stane. Z náročnej maratónskej trate som trochu nervózna, ale niekedy práve za takýchto okolností predvediem najlepší výkon," povedala podľa Reuters etiópska rodáčka, ktorá odštartuje boje na 5000 m v piatok 2. augusta, beh na 10.000 m ju čaká 9. augusta a na maratón bude mať po ňom na prípravu menej ako 48 hodín.