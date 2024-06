Jamajčanka Thompsonová-Herahová sa zranila na Veľkej cene NYC

New York 10. júna (TASR) - Jamajská šprintérka Elaine Thompsonová-Herahová sa zranila počas nedeľňajších pretekov na 100 m na Veľkej cene New Yorku. Na nadchádzajúcich OH v Paríži (26. júla - 11. augusta) by mala obhajovať zlato na 100 a 200 metrov.



Thompsonová-Herahová si vyzula pravú topánku a sadla si na trať po tom, čo skončila posledná s časom 11,48 sekundy. "Cítila som niečo nepríjemné, keď som začala šprintovať. Snažila som sa prekonať to, ale zhoršilo sa to. Absolvujem vyšetrenia a uvidíme, čo ukážu" uviedla na sociálnych sieťach.



Päťnásobná olympijská víťazka, ktorá triumfovala na stovke i dvestovke na uplynulých dvoch olympiádach, nebola pred OH 2024 v ideálnej forme. Na májových pretekoch Diamantovej ligy v americkom Eugene skončila v šprinte na 100 m posledná s časom 11,30 s.



V novembri 2023 ukončila spoluprácu s trénerkou Shanikie Osbournovou, ktorá si údajne vypýtala "veľmi vysokú sumu a nemala záujem o nej diskutovať." Tridsaťjedenročná Jamajčanka je druhá najrýchlejšia žena v histórii časom 10,54 sekundy. Lepší dosiahla len Florence Griffithová-Joynerová (10,49 s) na OH 1988. Jej uplynulú sezónu poznačili zranenia a na augustových MS v Budapešti sa nepredstavila v individuálnej súťaži.