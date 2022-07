Jamajské štafetárky na 4x100 m nezvládli úlohu favoritiek

Ženy - štafeta 4x100 m:



1. USA (Melissa Jeffersonová, Abby Steinerová, Jenna Prandiniová, Twanisha Terryová) 41,14 s - svetový výkon roka,

2. Jamajka (Kemba Nelsonová, Elaine Thompsonová-Herahová, Shelly-Ann Fraserová-Pryceová, Shericka Jacksonová) 41,18,

3. Nemecko (Tatjana Pintová, Alexandra Burghardtová, Gina LÜckenkemperová, Rebekka Haaseová) 42,03,

4. Nigéria 42,22 - kontinentálny rekord,

5. Španielsko 42,58,

6. Veľká Británia 42,75,

7. Švajčiarsko 42,81,

8. Taliansko 42,92

Eugene 24. júla (TASR) - Víťazkami štafety na 4x100 m žien sa na domácom atletickom svetovom šampionáte v Eugene stali Američanky vo svetovom výkone roka 41,14 s. Vo finále prekvapujúco zdolali Jamajčanky, ktorým nepomohla ani účasť všetkých troch medailistiek z individuálnej súťaže stovky v tíme a so stratou štyroch stotín sekundy získali striebro. Bronz pripadol Nemkám v čase 42,03.Víťazné kvarteto Melissa Jeffersonová, Abby Steinerová, Jenna Prandiniová a Twanisha Terryová viedlo v pretekoch od úvodu. Zlatá z trate 200 m v Eugene Shericka Jacksonová na záverečnom úseku mohutne doťahovala, no Twanisha Terryová, ktorá v individuálnych pretekoch nepostúpila do finále a obsadila na stovke 11. priečku, svoju úlohu finišmanky zvládla. Američanky sa vrátili na trón krátkej štafety po piatich rokoch, naposledy triumfovali na MS 2017 v Londýne.