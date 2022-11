Jamajský šprintér Asafa Powell oficiálne ukončil športovú kariéru

Paríž 27. novembra (TASR) - Jamajský šprintér Asafa Powell vo veku 40 rokov oficiálne ukončil športovú kariéru. Bývalý svetový rekordér na 100 m to v nedeľu oznámil na sociálnej sieti.



Powell zaznamenal v júni roku 2005 svetový rekord na stovke 9,77 sekundy a neskôr ho vylepšil na 9,74. Platil až do mája 2008, keď ho prekonal krajan Usain Bolt. "Kapitola 40 a odchod do dôchodku. Nová etapa života. Pri svojej rozlúčke so športom by som sa rád poďakoval všetkým mojim verným fanúšikom, ktorí pri mne stáli počas celej mojej kariéry a dokonca aj teraz," napísal na Twitteri.



Hoci Powell nikdy nezískal individuálne zlato na olympijských hrách alebo majstrovstvách sveta, pod 10 sekúnd zabehol stovku spolu 97-krát. Informácie priniesla agentúra AFP.