Jamal Murray potiahol Denver 52 bodmi, Giddey zaznamenal triple double

Basketbalista Denveru Jamal Murray (27) v zápase NBA proti Indiane 3. decembra 2025. Foto: TASR/AP

Americký basketbalista Jamal Murray dosiahol so ziskom 52 bodov svoje osobné bodové maximum v prebiehajúcej sezóne NBA.

Autor TASR
New York 4. decembra (TASR) - Americký basketbalista Jamal Murray dosiahol so ziskom 52 bodov svoje osobné bodové maximum v prebiehajúcej sezóne NBA. Prispel ním k víťazstvu Denveru Nuggets nad Indianou Pacers 135:120. Dva doskoky chýbali k zisku triple double jeho spoluhráčovi Nikolovi Jokičovi, ktorý sa prezentoval aj 24 bodmi a 13 asistenciami.

Piate triple double v sezóne zaznamenal Josh Giddey. Ani jeho 28 bodov, 11 asistencií a rovnaký počet doskokov však nezabránili prehre Chicaga Bulls proti Brooklynu Nets 103:113. Hostí potiahol 33 bodmi Michael Porter, pričom jeho tím vyhral druhý súboj za sebou, čo sa podarilo Brooklynu prvýkrát v tomto ročníku.

Duel medzi Milwaukee Bucks a Detroit Pistons nedohral Jannis Antetokunmpo. Tridsaťročný grécky reprezentant opustil palubovku v záverečnej štvrtine po pošmyknutí sa.



NBA - výsledky:

Cleveland - Portland 110:122, Indiana - Denver 120:135, Orlando - San Antonio 112:114, Atlanta - LA Clippers 92:115, NY Knicks - Charlotte 119:104, Houston - Sacramento 121:95, Chicago - Brooklyn 103:113, Milwaukee - Detroit 113:109, Dallas - Miami 118:108
