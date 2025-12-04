< sekcia Šport
Jamal Murray potiahol Denver 52 bodmi, Giddey zaznamenal triple double
Americký basketbalista Jamal Murray dosiahol so ziskom 52 bodov svoje osobné bodové maximum v prebiehajúcej sezóne NBA.
Autor TASR
New York 4. decembra (TASR) - Americký basketbalista Jamal Murray dosiahol so ziskom 52 bodov svoje osobné bodové maximum v prebiehajúcej sezóne NBA. Prispel ním k víťazstvu Denveru Nuggets nad Indianou Pacers 135:120. Dva doskoky chýbali k zisku triple double jeho spoluhráčovi Nikolovi Jokičovi, ktorý sa prezentoval aj 24 bodmi a 13 asistenciami.
Piate triple double v sezóne zaznamenal Josh Giddey. Ani jeho 28 bodov, 11 asistencií a rovnaký počet doskokov však nezabránili prehre Chicaga Bulls proti Brooklynu Nets 103:113. Hostí potiahol 33 bodmi Michael Porter, pričom jeho tím vyhral druhý súboj za sebou, čo sa podarilo Brooklynu prvýkrát v tomto ročníku.
Duel medzi Milwaukee Bucks a Detroit Pistons nedohral Jannis Antetokunmpo. Tridsaťročný grécky reprezentant opustil palubovku v záverečnej štvrtine po pošmyknutí sa.
NBA - výsledky:
Cleveland - Portland 110:122, Indiana - Denver 120:135, Orlando - San Antonio 112:114, Atlanta - LA Clippers 92:115, NY Knicks - Charlotte 119:104, Houston - Sacramento 121:95, Chicago - Brooklyn 103:113, Milwaukee - Detroit 113:109, Dallas - Miami 118:108
