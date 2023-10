Jambor čakal na gól iba 5 minút: Všetci bojujeme o miesta v tíme na ME

Košice 13. októbra (TASR) - Iba päť minút potreboval futbalový útočník Timotej Jambor, aby dosiahol svoj prvý gól v drese slovenskej dvadsaťjednotky. Z vlastnej bilancie gól a asistencia mal radosť, no konečná remíza 2:2 s Poľskom ho mrzela, keďže Slováci neboli ďaleko od víťazstva.



"Vieme, že je to iba príprava a nie kvalifikácia, no aj tak sme chceli zvíťaziť," poznamenal Jambor. Slovensko bude v roku 2025 organizovať svetový šampionát hráčov do 21 rokov a v pozícii usporiadateľskej krajiny má istú účasť. Mladí Slováci nemusia absolvovať kvalifikáciu a tak sú prípravné duely jediný spôsob budovania štýlu hry a zároveň prinášajú hráčom priestor presvedčiť trénerov o svojich kvalitách. "Až do ME budeme hrať iba prípravné zápasy, takže každý bude dôležitý. Bojujeme o miesto na šampionáte, preto chce každý z nás vydať zo seba to najlepšie. Ja som veľmi rád, že sa mi podarilo dať gól hneď v prvom zápase," poznamenal Jambor k premiérovému zápasu slovenského tímu do 21 rokov v Košiciach.



Prípravný duel s Poľskom mal divoký úvod, keď už do 15. minúty videli diváci tri góly. V 5. minúte otvoril skóre Jambor, Poliaci krátko na to vyrovnali a po štvrťhodine hry vrátil domácim náskok Nino Marcelli. Postupne tímy zvýšili dôraz v defenzíve a v zostávajúcich minútach padol iba jeden gól, z ktorého sa v 60. minúte tešili Poliaci. "Hrali systémom 3-5-2 a trošku nám to robilo problémy. Cez polčas sme si k tomu niečo povedali a potom už nemali vyloženú šancu, no skórovali z ojedinelej. Pred našimi fanúšikmi sme chceli konečne zvíťaziť, keďže predtým sme mali dva domáce zápasy, v ktorých sa nám to nepodarilo," povedal brankár a kapitán tímu Ľubomír Belko. Narážal tým na júnové zápasy s Maďarskom (0:1) a Rakúskom (1:1). Po nich Slováci prehrali aj v Česku, no čakanie na víťazstvo následne ukončili v Dánsku (2:0). Počas budúceho týždňa budú Slováci pokračovať v prípravnom kempe v Poprade, počas ktorého odohrajú neoficiálny duel proti A-tímu Banskej Bystrice. V novembri ich v Nitre čaká prípravný zápas s Chorvátskom a následne v Hradci Králové s domácim Českom. "Sme v procese budovania štýlu hry. Takéto zápasy znamenajú pre hráčov cestu ako byť čo najlepšie pripravený na medzinárodnú úroveň. V súčasnosti pracujeme na tom, aby sme sa zlepšili v prechode na súperovu tretinu ihriska. Proti Poľsku sme si vypracovali šance, no vieme, že na ME nás budú čakať silnejší súperi. Ešte nás čaká veľa práce," poznamenal tréner Jaroslav Kentoš.