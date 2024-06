Jambor prestúpil do Rapidu Bukurešť, Belaník: Rokovania boli rýchle

Žilina 28. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant do 21 rokov Timotej Jambor bude obliekať dres Rapidu Bukurešť. Dvadsaťjedenročný hrotový útočník po šiestich rokoch opúšťa klub MŠK Žilina a vyskúša si prvý zahraničný angažmán.



Jambor odohral v drese "šošonov" kompletné tri sezóny. V tej uplynulej nastúpil na 25 stretnutí, v ktorých strelil šesť gólov. Od sezóny 2020/21 bol súčasťou A-tímu, pričom spolu absolvoval dovedna 87 zápasov s bilanciou 19 presných zásahov. "Z Rumunska prišla ponuka, ktorá bola zaujímavá pre klub i samotného hráča. Rokovania boli preto rýchle. ´Jambo´ už má niečo odohrané v lige, je v ňom gólový potenciál a zároveň patrí do základnej zostavy slovenskej dvadsaťjednotky. Momentálne je rumunský futbal na vzostupe, čomu nasvedčuje aj postup národnému tímu do osemfinále na ME. Aj preto sa Timo rozhodol spraviť tento krok. Rapid má najvyššie ambície a ciele, pričom v začiatkoch mu môže pomôcť aj prítomnosť krajana Jakuba Hromadu. Prajeme mu veľa šťastia, úspechov i gólov. Nech je tento prestup ďalším krokom k potenciálnemu posunu do atraktívnejšej ligy," uviedol pre klubový web športový manažér MŠK Karol Belaník.



Jambor je súčasťou výberu SR21, ktorý sa pripravuje na budúcoročný domáci európsky šampionát. S účastníkom rumunskej najvyššej súťaže, ktorý v predošlej sezóne skončil na 6. mieste, sa dohodol na zmluve na 3 roky s následnou opciou. "Prišla ponuka, ktorú som sa rozhodol prijať a posunúť sa v kariére iným smerom. Na Žilinu však nikdy nezabudnem a stále ju budem sledovať a chalanom držať palce," poznamenal.