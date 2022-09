James a Paul kritizujú príliš mierny trest pre majiteľa Phoenix Suns

New York 16. septembra (TASR) - Hviezdy zámorskej basketbalovej NBA LeBron James a Chris Paul podrobili vedenie súťaže kritike za podľa nich mierny trest pre majiteľa klubu Phoenix Suns Roberta Sarvera. Ten dostal za rasistické a mizogýnne výroky počas výkonu svojej funkcie ročný dištanc a pokutu 10 miliónov amerických dolárov.



"Čítam si Sarverove príbehy už niekoľkýkrát a musím byť úprimný. Naša liga sa určite pomýlila," napísal štvornásobný MVP profiligy James z LA Lakers na sociálnej sieti. "Povedal som to už predtým a poviem to znova, v tejto lige nie je miesto pre takéto správanie. Na žiadnom pracovisku nie je miesto pre mizogýniu, sexizmus a rasizmus. Nezáleží na tom, či tím vlastníte, alebo za neho hráte."



Trest pre Sarvera prišiel približne rok po tom, čo funkcionári NBA požiadali renomovanú právnickú firmu, aby preverila množiace sa obvinenia voči jeho osobe. Vyšetrovanie potvrdilo, že sa vo svojej funkcii správal nevhodne a používal rasistický, mizogýnny a ponižujúci slovník voči zamestnancom. Šesťdesiatročný americký biznismen, ktorý je zároveň majiteľom ženského klubu WNBA Phoenix Mercury i španielskeho futbalového klubu RCD Mallorca, svoju vinu popieral, no usvedčili ho dôkazy i výpovede poškodených.



Komisár NBA Adam Silver podľa AP uviedol, že vedenie súťaže vôbec nediskutovalo o tom, že by Sarverovi nariadili klub predať. Takýto trest dostal v roku 2014 za rasistické výroky Donald Sterling, niekdajší majiteľ Los Angeles Clippers. Výška trestu pre Sarvera sa však nepozdáva ani Chrisovi Paulovi, ktorý hráva práve za Phoenix: "Som zhrozený a sklamaný z toho, čo som čítal. Toto správanie, najmä voči ženám, je neprijateľné a nikdy sa nesmie opakovať."