James by mal chýbať Lakers niekoľko týždňov pre zranenie pravej nohy

Los Angeles 28. februára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers sa budú zrejme niekoľko týždňov musieť zaobísť bez LeBrona Jamesa. Hviezdneho hráča limituje zranenie pravej nohy, pre ktoré absolvuje vyšetrenia. James ani samotný klub sa zatiaľ k situácii oficiálne nevyjadrili.



James odohral v predošlom zápase na palubovke Dallasu (111:108) takmer 37 minút, počas ktorých nazbieral 26 bodov. V oboch prípadoch ide o jeho maximum za uplynulé štyri stretnutia, ktoré odohral po trojzápasovej absencii spôsobenej zranením členka. V zápase s Mavericks sa zranil v tretej štvrtine, duel napokon dohral a po ňom zdôraznil, že išlo o dôležitý súboj v snahe tímu o play off.



"Rozhodne som nechcel ísť do šatne a nedohrať zápas. Viem, že to bol dôležitý duel a hrali sme veľmi dobre," poznamenal po zápase. Lakers v ňom zvíťazili tretíkrát za sebou a priebežne sú dve priečky od miest zaručujúcich účasť v play off. Informácie priniesla agentúra AP.