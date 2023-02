James má strelecký rekord, Silver: Stále hrá na vysokej úrovni

Adam Silver, komisár NBA: "Toto je LeBronov testament. Nie je momentálne v lige iba pre to, aby prekonal rekord. Stále hrá na mimoriadne vysokej úrovni. To je fenomenálne."



Earvin "Magic" Johnson, ikona Lakers, bývalý rozohrávač: "Nikdy som si nepomyslel, že dvakrát v živote uvidím hráča prekonať hranicu 38.000 bodov. Stále si pamätám na to, ako môj spoluhráč Kareem Abdul-Jabbar prekonal rekord. Bolo pre mňa obrovskou cťou, že som vtedy mohol prihrať na kôš, ktorý ho posunul na rekordnú hranicu."



Darvin Ham, tréner Lakers: "LeBron je jedinečný. Nikdy predtým sme nevideli hráča, ktorý by mal také rozmery, atletické schopnosti a zároveň výbornú streľbu a kvality rozohrávača. Robí všetko pre tím a v tom vyniká."



Gregg Popovich, tréner San Antonia a reprezentácie USA: "Je to sebavedomý muž. Veľmi dobre vie, že je pekelne dobrým hráčom a čo dosiahol. Nikdy však nestratil pokoru."

Vizitka LeBrona Jamesa, lídra historickej tabuľky strelcov

Meno: LeBron James



Narodený: 30. decembra 1984 v Akrone, Ohio, USA



Výška: 203 cm



Váha: 113,4 kg



Stredná škola: St. Vincent-St. Mary High (Akron)



Draftovaný do NBA: 2003 (1. miesto)



Hráčska kariéra: Cleveland Cavaliers 2003-2010



Miami Heat 2010-2014



Cleveland Cavaliers 2014-2018



Los Angeles Lakers 2018-súčasnosť



Počet titulov: 4



MVP finále: 2012, 2013, 2016, 2020



MVP ligy: 2009, 2010, 2012, 2013



Účasť v NBA All Star: 2005-2023



Nováčik roka NBA: 2004



Olympijský šampión: 2008, 2012 (bronz 2004)

LeBron James predstihol o tri body Abdula-Jabbara

Historická tabuľka strelcov NBA:



1. LeBron James 38.390 b



2. Kareem Abdul-Jabbar 38.387



3. Karl Malone 36.928



4. Kobe Bryant 33.643



5. Michael Jordan 32.292



6. Dirk Nowitzki 31.560



7. Wilt Chamberlain 31.419



8. Shaquille O'Neal 28.596



9. Carmelo Anthony 28.289



10. Moses Malone 27.409

Los Angeles 8. februára (TASR) - Ohlasy na posun LeBrona Jamesa do čela historickej tabuľky strelcov basketbalovej NBA: