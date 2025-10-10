< sekcia Šport
LeBron James nebude Lakers k dispozícii v úvode novej sezóny
Štyridsaťročný James by mal nastúpiť do svojej 23. sezóny NBA, čo je rekord súťaže. Lakers budú hrať už v úvodný hrací deň nového ročníka, v noci na stredu 22. októbra privítajú Golden State.
Autor TASR
Los Angeles 10- októbra (TASR) - Americký basketbalista LeBron James nebude k dispozícii tímu Los Angeles Lakers v úvode novej sezóny NBA. Príčinou je zápal sedacieho nervu. Doba liečenia sa v jeho prípade odhaduje na tri až štyri týždne.
Štyridsaťročný James by mal nastúpiť do svojej 23. sezóny NBA, čo je rekord súťaže. Lakers budú hrať už v úvodný hrací deň nového ročníka, v noci na stredu 22. októbra privítajú Golden State. Informovala AFP.
Štyridsaťročný James by mal nastúpiť do svojej 23. sezóny NBA, čo je rekord súťaže. Lakers budú hrať už v úvodný hrací deň nového ročníka, v noci na stredu 22. októbra privítajú Golden State. Informovala AFP.