James nebude nosiť na drese antirasistický odkaz: Nepotrebujem to

Los Angeles 12. júla (TASR) - Hviezdny basketbalista LeBron James je známy svojou spoločenskou angažovanosťou, no v prípade boja proti rasizmu nebude svoje názory prezentovať na palubovke. Opora Los Angeles Lakers uviedla, že v zápasoch po reštarte NBA nebude mať na drese odkazy na hnutie žiadajúce sociálnu spravodlivosť.



To však neznamená Jamesov nezáujem, proti rasovej diskriminácii a policajnej brutalite vystupuje dlhodobo a práve to je dôvod, prečo nevidí zmysel pridať sa k iniciatíve profiligy. Tá chce na nespravodlivosť poukázať rôznymi nápismi na zadnej strane dresov, napríklad: "nemôžem dýchať". Ide o narážku na úmrtie Georgea Floyda, ktorý zomrel pri zatýkaní v Minneapolise. "Nechcem to mať na drese, pretože v tom nevidím zmysel, moja misia je iná. Nepotrebujem to mať, ľudia veľmi dobre vedia, aké je moje poslanie a čo si myslím. Samozrejme, napadá mi niekoľko možností, čo dať na dresy, ale nikto sa ma nepýtal. Ja neustále využívam NBA ako platformu na zmenu, aby sa Afroameričanom a aj iným menšinám žilo lepšie," citovala Jamesa agentúra AFP.



Profiligu po kornavírusovej prestávke obnovia 31. júla, zvyšné zápasy sa odohrajú v športovom komplexe Disney Worldu v Orlande na Floride.