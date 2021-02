James odkázal Ibrahimovičovi: Budem hovoriť o sociálnych otázkach

New York 27. februára (TASR) - Hviezdny americký basketbalista LeBron James odkázal Zlatanovi Ibrahimovičovi, že nikdy nebude ticho a neprestane hovoriť o sociálnych otázkach. Švédsky futbalista ho totiž predtým vyzval, aby robil to, čo vie a nevyjadroval sa k politike.



Ibrahimovič vo štvrtkovom rozhovore uviedol, že športovci ako James by sa mali vyhnúť angažovaniu v politických otázkach a mali by sa sústrediť na šport, informoval Guardian. "Nemám rád, keď hovoria o politike. Rob to, v čom si dobrý," povedal útočník AC Miláno na adresu Jamesa.



Líder Los Angeles Lakers patrí k popredným hráčom NBA, ktorí bojujú proti rasovej nespravodlivosti a policajnej brutalite. Švédskemu kanonierovi odkázal, že ani v budúcnosti nezostane ticho. "Nikdy nebudem mlčať o veciach, ktoré nie sú v poriadku. Kážem o mojich ľuďoch, o rovnosti, sociálnej spravodlivosti, rasizme, potláčaní voličov, veciach, ktoré sa dejú v našej komunite. Využijem svoju platformu, aby som vnášal svetlo do všetkého, čo sa deje v tejto krajine i na celom svete. Neexistuje, aby som sa držal len športu, pretože si uvedomujem, aká silná je táto platforma a môj hlas," povedal.



James taktiež poukázal na Ibrahimovičove výroky z roku 2018, keď švédsky futbalista uviedol, že kvôli "skrytému rasizmu" sa k nemu médiá správali inak ako k hráčom s menami Andersson či Svensson. "On je ten, čo povedal, že kvôli jeho priezvisku mal pocit, že tam je nejaký rasizmus," dodal James.