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James oznámil odchod z Lakers a pokračovanie hráčskej kariéry
Štyridsaťjedenročný krídelník informoval vedenie Lakers, že po ôsmich rokoch je pripravený zmeniť klubovú adresu.
Autor TASR
Los Angeles 30. júna (TASR) - Americký basketbalista LeBron James oznámil pokračovanie hráčskej kariéry, v sezóne 2026/20267 si však už nebude obliekať dres Los Angeles Lakers. O historického lídra v počte nastrieľaných bodov v zámorskej NBA má podľa viacerých zdrojov najväčší záujem Golden State Warriors.
Štyridsaťjedenročný krídelník informoval vedenie Lakers, že po ôsmich rokoch je pripravený zmeniť klubovú adresu. V Los Angeles si zahral so svojim synom Bronnym. V roku 2020 získal majstrovský titul a ocenenie pre najužitočnejšieho hráča finálovej série, okrem toho získal Pohár NBA (2023). Pokračovala tiež jeho séria účastí v All Star zápasoch, ktorá je nepretržitá od roku 2005.
James doteraz hral za Cleveland Cavaliers, Miami Heat a Los Angeles Lakers. V predchádzajúcom ročníku mal priemer 20,9 bodu, 7,2 asistencie a 6,1 doskoku na zápas. Hlavným kandidátom na jeho angažovanie je podľa ESPN Golden State Warriors. Jeden z najdlhšie slúžiacich členov tímu Draymond Green totiž odmietol pred pár dňami využitie hráčskej opcie v hodnote 27,6 amerických dolárov, aby tak uvoľnil miesto v rozpočte na potenciálne angažovanie Jamesa.
Štvornásobného víťaza NBA čaká tak s najväčšou pravdepodobnosťou 24. sezóna v pozícii hráča, aktuálne je najstarším aktívnym basketbalistom súťaže.
Štyridsaťjedenročný krídelník informoval vedenie Lakers, že po ôsmich rokoch je pripravený zmeniť klubovú adresu. V Los Angeles si zahral so svojim synom Bronnym. V roku 2020 získal majstrovský titul a ocenenie pre najužitočnejšieho hráča finálovej série, okrem toho získal Pohár NBA (2023). Pokračovala tiež jeho séria účastí v All Star zápasoch, ktorá je nepretržitá od roku 2005.
James doteraz hral za Cleveland Cavaliers, Miami Heat a Los Angeles Lakers. V predchádzajúcom ročníku mal priemer 20,9 bodu, 7,2 asistencie a 6,1 doskoku na zápas. Hlavným kandidátom na jeho angažovanie je podľa ESPN Golden State Warriors. Jeden z najdlhšie slúžiacich členov tímu Draymond Green totiž odmietol pred pár dňami využitie hráčskej opcie v hodnote 27,6 amerických dolárov, aby tak uvoľnil miesto v rozpočte na potenciálne angažovanie Jamesa.
Štvornásobného víťaza NBA čaká tak s najväčšou pravdepodobnosťou 24. sezóna v pozícii hráča, aktuálne je najstarším aktívnym basketbalistom súťaže.