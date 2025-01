James po náročnej ceste s triple double, Lakers zdolali Washington

NBA - výsledky:



Brooklyn - New York 95:99, Miami - Portland 107:116, Toronto - Orlando 109:93, Denver - Philadelphia 144:109, Los Angeles Lakers - Washington 111:88



New York 22. januára (TASR) - Basketbalisti Los Angeles Lakers si v noci na stredu poradili v NBA s Washingtonom Wizards 111:88 a dosiahli tretie víťazstvo z uplynulých štyroch zápasov. Líder domácich LeBron James zažiaril 21 bodmi, 13 asistenciami a 10 doskokmi a pripísal si deviate triple double v sezóne a celkovo 121. v kariére.James mal pritom za sebou náročnú cestu, deň predtým letel do Atlanty a späť, aby videl finále play off univerzitnej ligy amerického futbalu NCAA medzi Notre Dame a Ohio State. Anthony Davis sa na triumfe Lakers podieľal 29 bodmi a 16 doskokmi. Wizards prehrali 11. zápas v rade.Toronto zdolalo Orlando 109:93, hoci v prvej štvrtine prehrávalo až o 21 bodov. Scottie Barnes prispel k výhre Raptors 17 bodmi a 11 doskokmi, RJ Barrett mal 19 bodov. Hostia prehrali štvrtý zápas za sebou.