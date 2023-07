James Rodriguez sa dohodol na zmluve s FC Sao Paulo

Rio de Janeiro 30. júla (TASR) - Kolumbijský futbalista James Rodriguez bude v kariére pokračovať v Brazílii. Tridsaťdvaročný ofenzívny stredopoliar sa podľa agentúry DPA dohodol na spolupráci s FC Sao Paulo, s ktorým podpísal zmluvu do júna 2025.



Rodriguez naposledy pôsobil v tíme rekordného gréckeho šampióna Olympiakosu Pireus, od apríla však bol bez angažmánu. Hrával aj za FC Porto, AS Monaco, Real Madrid, FC Everton a Bayern Mníchov.



So španielskym veľkoklubom sa dvakrát tešil z triumfu v Lige majstrov a z dvoch titulov v La Lige, s Bayernom bol dvakrát bundesligový šampión.