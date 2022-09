James Rodriguez skončil v Katare a mieri do Olympiakosu Pireus

Dauha 15. septembra (TASR) - Kolumbijský futbalový reprezentant James Rodriguez sa stal voľným hráčom. Katarský klub Al Rajjan ho uvoľnil zo zmluvy a mieri do Olympiakosu Pireus.



Tridsaťjedenročný bývalý hráč Realu Madrid prišiel do katarského tímu z Evertonu pred rokom, no odohral za klub aj vinou zranení iba 14 stretnutí. V minulosti si obliekal aj dresy AS Monaoa, FC Porto a Bayernu Mníchov. Na MS v Brazílii dal päť gólov v šiestich dueloch. Informovala AFP.