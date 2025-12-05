< sekcia Šport
James sa nedostal na desať bodov, no Lakers uspeli v Toronte 123:120
James sa na dvojcifernú hranicu bodov nedostal prvýkrát od 5. januára 2007, keď Cleveland uspel v Milwaukee 95:86.
Autor TASR
Los Angeles 5. decembra (TASR) - Americký basketbalista LeBron James ukončil v NBA sériu 1297 stretnutí, v ktorých dosiahol aspoň 10 bodov. K triumfu Los Angeles Lakers na palubovke Toronta Raptors 123:120 prispel v noci na piatok ôsmimi bodmi a jedenástimi asistenciami.
James sa na dvojcifernú hranicu bodov nedostal prvýkrát od 5. januára 2007, keď Cleveland uspel v Milwaukee 95:86. V súčasnosti už najlepší strelec histórie ligy bol vtedy vo svojej štvrtej sezóne. Duel v Toronte bol stretnutím tímov, ktoré sú vo svojich konferenciách na 2. priečke. Lakers ho zvládli, hoci im z osobných dôvodov chýbal Luka Dončič. Zažiaril Austin Reeves so 44 bodmi a 10 asistenciami. Rozhodujúcu trojku s klaksónom premenil japonský krídelník Rui Hačimura po asistencii Jamesa. „O ukončení mojej série si nemyslím nič. Vyhrali sme. Všetko je to o tom hrať správne. Tak som sa to učil, to som robil celú kariéru,“ uviedol po stretnutí James podľa ESPN.
Séria Jamesa s aspoň desiatimi bodmi je najdlhšia v histórii ligy, druhú najdlhšiu má na konte Michael Jordan, ktorý sa dostal na 10 bodov v 866 stretnutiach za sebou. Aktuálne najdlhšiu dvojcifernú šnúru ťahá Kevin Durant s 267 zápasmi v sérii. Toronto predviedlo proti Lakers výborný kolektívny výkon, keď až sedem hráčov sa dostalo do dvojciferných čísiel, no v koncovke muselo skloniť hlavu. „Primárny obranca LeBrona bol Scottie Barnes a odviedol skvelú prácu. Dostával ho do ťažkých streleckých pozícií. LeBron je výborný hráč s loptou, rozumie hre a skvele číta ihrisko. V koncovke sme my nepremenili strelu, súper áno. Nevadí, prídu ďalšie šance,“ zhodnotil zápas tréner Toronta Darko Rajakovič.
Drámu videli diváci aj vo Philadelphii, kde domáci zdolali Golden State 99:98. Warriors hrali vyrovnanú partiu aj bez svojich zranených opôr Stephena Curryho a Jimmyho Butlera, no deväť desatín sekundy pred záverečným klaksónom ich zarmútil víťazným dvojbodovým košom VJ Edgecombe. Víťazov potiahol 35 bodmi Tyrese Maxey.
NBA - sumáre:
Philadelphia 76ers - Golden State Warriors 99:98 (30:10, 26:24, 24:32, 19:32)
najviac bodov: Maxey 35, Embiid a Grimes po 12 - Spencer 16, Hield, Melton a Moody po 14
Washington Wizards - Boston Celtics 101:146 (26:32, 33:34, 27:43, 15:37)
najviac bodov: McCollum 22, Middleton 16, Kyshawn George 15 - White 30, Walsh 22, Pritchard 20
Brooklyn Nets - Utah Jazz 110:123 (29:20, 29:29, 32:32, 20:42)
najviac bodov: Clowney 29, Williams 23, Wolf 17 - Markkanen 30, Keyonte George 29, Filipowski 15
Toronto Raptors - Los Angeles Lakers 120:123 (26:31, 32:36, 40:33, 22:23)
najviac bodov: Barnes 23 (11 doskokov), Ingram 20, Walter 17 - Reaves 44 (10 asistencií), Ayton 17, LaRavia 14
New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves 116:125 (30:35, 32:27, 28:26, 26:37)
najviac bodov: Murphy 21, Bey a Fears po 20 - Randle 28, Reid 19, DiVincenzo 15
