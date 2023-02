James sa posunul do čela historickej tabuľky strelcov NBA

Fanúšikovia a zástupcovia médií sú na palubovke po tom, čo sa americký basketbalista LeBron James s tímu Los Angeles Lakers stal najlepším strelcom histórie NBA v utorok 7. februára 2023. V domácom neúspešnom stretnutí proti Oklahome City (130:133) prekonal hranicu 38.387 bodov, s ktorou pred 39 rokmi uzavrel kariéru doterajší držiteľ rekordu Kareem Abdul-Jabbar. Foto: TASR - AP

Los Angeles 8. februára (TASR) - Americký basketbalista LeBron James z tímu Los Angeles Lakers sa stal najlepším strelcom histórie NBA. V domácom neúspešnom stretnutí proti Oklahome City (130:133) prekonal v noci na stredu o dva body hranicu 38.387 bodov, s ktorou pred 39 rokmi uzavrel kariéru doterajší držiteľ rekordu Kareem Abdul-Jabbar.Jamesovi pred stredajším stretnutím chýbalo k dosiahnutiu rekordu 36 bodov a pri jeho sezónnom priemere 30 bodov sa skôr očakávalo, že zmena v historickej tabuľke nestane v piatok ráno počas zápasu Lakers s Milwaukee, teda dvoch tímov, za ktoré práve Abdul-Jabbar hrával. Lenže duel Lakers s Thunder mal vysokú dôležitosť, keďže oba tímy sa nachádzajú tesne pod hranicou postupu do vyraďovacej časti a 38-ročný James predviedol nadštandardný výkon, dal napokon 38 bodov. Ani to však nestačilo, Oklahomčania celý druhý polčas viedli a tesný náskok si ustrážili. Najviac bodov v ich drese dal ich tradičný ťahúň Shai Gilgeous-Alexander - 30.James prekonal rekord v tretej štvrtine. Zápas sa následne zastavil na zhruba desať minút a štvornásobnému šampiónovi NBA osobne prišiel pogratulovať nielen komisár NBA Adam Silver, ale aj samotný, v súčasnosti 75-ročný bývalý pivot Abdul-Jabbar. "Cítim ohromnú pokoru, že sa mi podarilo dosiahnuť túto métu počas prítomnosti takej legendy akou je Kareem. Chcel by som sa poďakovať fanúšikom Lakers, ste jedineční," povedal podľa AP priamo na palubovke James.