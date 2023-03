James sa vrátil do zostavy LA Lakers,jeho tím podľahol Chicagu 108:118

sumáre - NBA:



Charlotte Hornets - Dallas Mavericks 110:104 (30:16, 25:32, 26:24, 29:32)



Najviac bodov: Hayward 22, Washington 21 (12 doskokov), Williams 15 (16 doskokov) - Dončič 40 (12 doskokov), Irving 18, Hardaway 15







Los Angeles Lakers - Chicago Bulls 108:118 (26:29, 29:34, 23:28, 30:27)



Najviac bodov: James 19, Beasley a Brown po 18 - LaVine 32, DeRozan 17 (10 asistencií), White 13







Atlanta Hawks - Memphis Grizzlies 119:123 (27:34, 29:27, 33:35, 30:27)



Najviac bodov: Young 28 (10 asistencií), Capela 18 (16 doskokov), Hunter 17 - Morant 27, Bane 25, Jackson a Tillman po 15







Boston Celtics - San Antonio Spurs 137:93 (30:32, 38:26, 28:19, 41:16)



Najviac bodov: Brown 41 (13 doskokov), Brogdon 20, White 19 - Collins 21, Branham 15, Mamukelašvili 13







Cleveland Cavaliers - Houston Rockets 108:91 (33:22, 27:21, 25:37, 23:11)



Najviac bodov: Allen 24 (14 doskokov), Mitchell 22, Mobley 19 - Green 30, Sengun 14, Martin 13







Orlando Magic - Brooklyn Nets 119:106 (24:25, 36:26, 32:23, 27:32)



Najviac bodov: Anthony 21, F. Wagner 19 (10 doskokov), Carter 18 - Bridges 44, Thomas 18, Johnson 10







Toronto Raptors - Washington Wizards 114:104 (37:21, 26:25, 24:38, 27:20)



Najviac bodov: Anunoby 29, VanVleet 28, Siakam 19 (11 doskokov) - Porzingiš 26, Kispert 19, Avdija a Davis po 15







Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 112:118 (37:25, 25:43, 32:28, 18:22)



Najviac bodov: Sharpe 29, Little 28, Johnson 14 - Gilgeous-Alexander 31, Jalen Williams 23, Joe 20







Golden State Warriors - Minnesota Timberwolves 96:99 (29:29, 26:24, 18:24, 23:22)



Najviac bodov: Poole 27, Curry 20, Thompson 15 - Reid 23, Towns 14, Edwards 13



New York 27. marca (TASR) - Americký basketbalista LeBron James sa vrátil po mesačnej absencii do kádra Los Angeles Lakers. V základnej zostave nebol len druhýkrát vo svojej 20-ročnej kariére v NBA, no napriek tomu nastrieľal 19 bodov v zápase proti Chicagu. Jeho tím však podľahol "býkom" 108:118.James uviedol, že mu lekári odporučili na konci sezóny operáciu natrhnutej šľachy na pravej nohe, ale rozhodol sa ju dohrať.Memphis zaznamenal šiesty triumf po sebe, Ja Morant zaznamenal pri svojom návrate do základnej zostavy 27 bodov. Grizzlies zdolali Atlantu 123:119.Jaylen Brown zaznamenal 41 bodov, 13 doskokov a priviedol Boston Celtics k víťazstvu 137:93 nad San Antoniom Spurs. Domáci nastúpili bez najlepšieho strelca Jaysona Tatuma, ktorý pre zranenie nemohol nastúpiť.povedal Brown podľa agentúry AP.Cole Anthony dosiahol 21 bodov a bol lídrom strelcov Orlanda. Magic zdolali Brooklyn Nets 119:106. Hosťujúci Mikal Bridges nastrieľal 44 bodov a k svojmu kariérnemu maximu 45 bodov mu chýbal jeden bod.