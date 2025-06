James si uplatnil opciu, čaká ho rekordná 23. sezóna

Los Angeles 29. júna (TASR) - Americký basketbalista LeBron James si v nedeľu uplatnil hráčsku opciu v zmluve a v NBA ho čaká rekordná 23. sezóna. Štyridsaťročný hráč zarobí v tíme Los Angeles Lakers v budúcom ročníku 52,6 milióna dolárov a klub ho na základe klauzuly nemôže vymeniť.



James odohral v najprestížnejšej basketbalovej lige 22 sezón, čo okrem neho dokázal iba Vince Carter. Ak najlepší strelec histórie súťaže nastúpi do budúceho ročníka, osamostatní sa na čele historickej tabuľky. Najstarší hráč ligy má pred sebou ešte jeden míľnik, potrebuje odohrať 50 stretnutí, aby prekonal Roberta Parisha a jeho rekordných 1611 absolvovaných duelov v základnej časti.



James mal v uplynulej sezóne priemer 24 bodov, 8 asistencií i doskokov na zápas. Lakers obsadili 3. priečku v Západnej konferencii po základnej časti, no v 1. kole play off vypadli s Minnesotou Timberwolves. Správu priniesla AP.