< sekcia Šport
James si vyvrtol členok, bude chýbať Leedsu United i Walesu
Dvadsaťsedemročný krídelník pre svalové problémy vynechal už duel s Wolverhamptonom a cez víkend proti Bournemouthu bol iba na lavičke náhradníkov.
Autor TASR
Londýn 2. októbra (TASR) - Waleský futbalista Daniel James si na tréningu vyvrtol členok a Leedsu United bude chýbať možno až šesť týždňov. Informoval o tom tréner nováčika najvyššej anglickej súťaže Daniel Farke.
Dvadsaťsedemročný krídelník pre svalové problémy vynechal už duel s Wolverhamptonom a cez víkend proti Bournemouthu bol iba na lavičke náhradníkov. Okrem klubu bude pre čerstvé zranenie chýbať aj národnému tímu, ktorý čakajú v októbrovom asociačnom termíne zápasy kvalifikácie MS 2026 v Anglicku a doma s Belgickom.
„Lekári odhadli jeho absenciu na šesť týždňov. Sme realisti a jeho návrat očakávame po novembrovej reprezentačnej prestávke. Bolo by milým prekvapením, keby sme ho mali v tíme skôr,“ povedal Farke.
Leeds United figuruje v tabuľke Premier League na dvanástom mieste. V sobotu privíta Tottenham Hotspur.
Dvadsaťsedemročný krídelník pre svalové problémy vynechal už duel s Wolverhamptonom a cez víkend proti Bournemouthu bol iba na lavičke náhradníkov. Okrem klubu bude pre čerstvé zranenie chýbať aj národnému tímu, ktorý čakajú v októbrovom asociačnom termíne zápasy kvalifikácie MS 2026 v Anglicku a doma s Belgickom.
„Lekári odhadli jeho absenciu na šesť týždňov. Sme realisti a jeho návrat očakávame po novembrovej reprezentačnej prestávke. Bolo by milým prekvapením, keby sme ho mali v tíme skôr,“ povedal Farke.
Leeds United figuruje v tabuľke Premier League na dvanástom mieste. V sobotu privíta Tottenham Hotspur.