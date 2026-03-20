James vyrovnal rekord v počte zápasov v ZČ, Dončič zaznamenal 60 bodov
Štyridsaťjedenročný James vyrovnal doterajšie maximum člena Siene slávy Roberta Parisha, ktorý ho stanovil v roku 1997.
Autor TASR
New York 20. marca (TASR) - Americký basketbalista LeBron James sa v noci na piatok postaral o vyrovnanie ďalšieho rekordu zámorskej NBA, keď nastúpil už na 1611. duel základnej časti súťaže. Oslávil ho štýlovo s triple-double za 19 bodov, 15 doskokov a desať asistencií.
Štyridsaťjedenročný James vyrovnal doterajšie maximum člena Siene slávy Roberta Parisha, ktorý ho stanovil v roku 1997. Zároveň dosiahol 124. triple-double v kariére a pomohol Lakers k triumfu na palubovke Miami Heat 134:126, ôsmemu v sérii.
Skvelý výkon predviedol aj Luka Dončič, ktorý zaznamenal až 60 bodov.
Štyridsaťjedenročný James vyrovnal doterajšie maximum člena Siene slávy Roberta Parisha, ktorý ho stanovil v roku 1997. Zároveň dosiahol 124. triple-double v kariére a pomohol Lakers k triumfu na palubovke Miami Heat 134:126, ôsmemu v sérii.
Skvelý výkon predviedol aj Luka Dončič, ktorý zaznamenal až 60 bodov.
výsledky:
Charlotte - Orlando 130:111, Washington - Detroit 95:117, Chicago - Cleveland 110:115, Miami - LA Lakers 126:134, New Orleans - LA Clippers 105:99, San Antonio - Phoenix 101:100, Utah - Milwaukee 128:96, Sacramento - Philadelphia 118:139
Charlotte - Orlando 130:111, Washington - Detroit 95:117, Chicago - Cleveland 110:115, Miami - LA Lakers 126:134, New Orleans - LA Clippers 105:99, San Antonio - Phoenix 101:100, Utah - Milwaukee 128:96, Sacramento - Philadelphia 118:139