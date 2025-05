Jamrichová cíti zlepšenie v hre, Lipták: Každý má svoju cestu

Bratislava 13. mája (TASR) - Tenistka Renáta Jamrichová cíti veľký rozdiel po prechode z juniorskej medzi ženskú kategóriu. Sedemnásťročná talentovaná Slovenka, ktorej patrí súčasne 341. miesto v rebríčku, odohrala už aj tri zápasy v hlavných súťažiach na okruhu WTA a vo februári bola v mexickej Meride blízko k prvému víťazstvu. Pred začiatkom tejto sezóny sa dohodla na spolupráci s trenérom Matejom Liptákom a veľmi si pochvaľuje tento krok. Podľa skúseného kouča a kapitána slovenského tímu v Pohári Billie Jean Kingovej musí v prvom rade uveriť tomu, že na tento level má a systematickou cestou pracovať na svojom progrese.



„Každý zápas je iný, ale naozaj je to veľký rozdiel. Hrám teraz s babami, ktoré sú skúsené a vyskúšajú na mňa hrať hocičo. Idú do zápasu s tým, že ma chcú zdolať a nemajú žiadny rešpekt. Naozaj to je pre mňa veľká zmena a snažím sa s tým pracovať každý deň,“ uviedla štvornásobná juniorská grandslamová šampiónka v rozhovore pre TASR. Jamrichová sa vyjadrila aj k spolupráci so 47-ročným kormidelníkom: „Tréner mi dáva skvelé rady zo ženského okruhu. Je vidno, že tam už má veľké skúsenosti. Naozaj vie, ako tie tenistky myslia a reagujú v rôznych situáciách. Tie skúsenosti sú tam obrovské a myslím si, že mi to veľmi pomáha, aj čo sa týka hry.“



Liptáka oslovili rodičia tenistky a aj Národné tenisové centrum, ktorého je Jamrichová súčasťou. „Na úvod je možno dobré povedať, že celkový východiskový bod, keď som s ňou začal pracovať, bol taký, aký bol, napriek tomu, že dosiahla úžasné juniorské výsledky. Zjednodušene povedané Renča je obrovský talent, ale musí sa naučiť pracovať systematicky, dlhodobo a je vidieť, že je tam veľa práce. Musíme výrazne pracovať na fyzickej pripravenosti, na technických veciach niektorých úderov a niektorých herných činnostiach, ktoré nemá úplne ideálne zvládnuté na to, aby to postačovalo najvyššej úrovni ženského tenisu. Určite sa musí adaptovať na vyšší level rýchlosti ženského tenisu, musí postupne rozširovať strategické myslenie a variabilitu využívania svojich predností a zbraní a naučiť sa využívať rôzne slabiny súperiek. Samozrejme, progres musí nastať aj v mentálnej stránke. Je to všetko dosť iné ako bolo doteraz, čiže práce je tam dosť. Na druhej strane Renáta je extrémne šikovná hráčka, rýchlo sa učí a je ochotná na všetkých týchto veciach systematicky pracovať. Ja som preto jednoznačne presvedčený, že keď budeme systematicky pracovať tak, ako pracujeme, tak postupne to začne do seba zapadať ako mozaika a podarí sa nám dosahovať výsledky, ktoré si prajeme.“



Podľa Jamrichovej došlo k zlepšeniu najmä na servise: „Z toho som veľmi rada, zlepšil sa môj druhý, ale aj prvý servis. Viem z neho súperku dostať pod tlak. Aj čo sa týka konzistentnosti, nerobím už toľko dvojchýb. Vďaka môjmu kondičnému trénerovi sa zlepšil aj pohyb na kurte. Čo sa týka tých slabších stránok - mentálna časť toho tenisu je pre mňa veľmi ťažká. Hlavne sebavedomie v tých náročných momentoch ešte niekedy „pokrivkáva“.“ Podľa trénera je najkľúčovejšia vec po mentálnej stránke, že musí byť o sebe jednoznačne presvedčená, mať správne drzé sebavedomie na kurte, dôverovať svojím výnimočným schopnostiam, systematicky a trpezlivo pracovať a tým uveriť svojej hre: „Renča už aj teraz má level, ktorým je schopná zdolať hráčky top 100-200 a hrať na nejakej úrovni WTA turnajov, ale musí tomu vnútorne veriť hlavne ona sama. Samozrejme, musíte sa tam najprv prebojovať aj rebríčkovo a uhrať výsledky aj na menších turnajoch. Renča ale má aj nejaké možnosti na voľné karty na WTA turnaje na základe svojich skvelých výsledkov v juniorke. Je len na nás ako tieto príležitosti zúročíme, či už výsledkovo, alebo minimálne obrovskými skúsenosťami z týchto turnajov. Na niektorých WTA turnajoch dostala voľné karty a bolo to vidieť, že keď sme tam boli len nejaké týždne a mala už len možnosť trénovať s tými hráčkami, tak jednak cítila, že nie je od nich vôbec ďaleko, cítila, že každou takou možnosťou jej úroveň rastie. Samozrejme, pracujeme na progrese, ale je veľmi dôležité keby sa jej taký zápas podarilo vyhrať a jej viera a sebavedomie by sa hneď dostalo na úplne inú úroveň. Myslím si, že keď sa nám to podarí, bude takých víťazných zápasov stále viac a viac. Zároveň budeme mať dobre nakročené na to, aby sa čo najskôr dostala tam, kde chceme. Ale každý hráč má v tomto smere svoj čas a svoju cestu. Preto sa netreba s nikým porovnávať a ísť si vlastnou cestou progresu a úspechu.”



Slovenka v úvode sezóny v Aucklande prehrala s Hailey Baptisteovou. Vďaka juniorskému singlovému titulu na Australian Open dostala možnosť hrať kvalifikáciu. V prvom kole zdolala Francúzku Manon Leonardovú, no v druhom kole podľahla jej krajanke Carole Monnetovej. Najlepší výkon previedla na turnaji WTA 500 v mexickej Meride. So Španielkou Jessicou Bouzasovou Maneirovou prehrala v 1. kole po trojsetovom boji, no v každom dejstve výrazne viedla. „Ťažko povedať, čo sa v nich stalo. Myslím si, že to bol jeden z najlepších zápasov, aký som zahrala vôbec za posledné roky. Určite lepšie ako všetky moje juniorské grandslamové finále. Možno som trošku spanikárila z toho, že by som mohla vyhrať a postúpiť. Bola tam mierna zodpovednosť a trochu som cítila tlak, keď som hladko vyhrávala v tých setoch. Ale ja som bola veľmi spokojná s mojím výkonom aj napriek tomu, že mi to veľmi tesne uniklo. Odchádzala som z kurtu s dobrým pocitom, akým výkonom som sa prezentovala,“ zdôraznila Jamrichová. V minulosti osobný kouč Dominiky Cibulkovej či Daniely Hantuchovej nadviazal na hodnotenie svojej zverenkyne: „Povedal by som, že herne až výrazne dominovala v tom zápase. Vždy však prišli momenty, kde potrebovala zvládnuť 2-3 lopty, a len pokračovať v hre, ktorou sa k daným šanciam dostala a tam jej ešte chýbalo potrebné sebavedomie a silnejšia viera vo svoj tenis. To bol jediný moment, ktorý tam absentoval. Práve to potrebuje zápasmi pochopiť a bodaj by sme takýchto príležitostí mali viac. Myslím si, že keby tento duel zvládla, rozprávali by sme sa už o niečom inom. Každý má však svoju cestu a čas. My máme na čom pracovať a ideme si trpezlivo za tým, že sa musí zlepšovať. Celý tím tomu dôveruje. Treba len trpezlivo pokračovať a výsledky prídu.“



Lipták sa v rozhovore pre TASR vyjadril aj k cieľom s talentovanou Slovenkou: „Hlavný sme si dali, aby bola zdravá. To je kľúčové na to, aby mohla systematicky pracovať na sebe. V mladom veku je každá pauza pre vás citeľná a idete v podstate od nuly. Druhým je zlepšovanie a progres vo všetkých smeroch. Ak sa rozprávame o výkonnostných, tak asi sa čo najskôr sa dostať na WTA turnaje a level aspoň grandslamových kvalifikácií. Myslím si, že tam herne už patrí. Len sa tam potrebuje dostať rebríčkovo, aby mohla dostávať viac šancí hrať tieto zápasy a turnaje. Je to naozaj iné, keď tam už ste a máte možnosť aj trénovať počas tých turnajov s tenistkami, ktoré tie najväčšie turnaje hrajú. Je to úplne iný proces zlepšovania.“



Jamrichová sa vyjadrila aj k svojmu najbližšiemu programu. „Ešte pravdepodobne odohrám dva turnaje na antuke. Čaká ma ITF 75 doma v Trnave a po ňom ešte jeden turnaj. Potom to treba úplne otočiť a prejdem na trávu. Na tomto povrchu by som rada odohrala tri turnaje. Kvalifikáciu vo Wimbledone mám istú vďaka víťazstvu v juniorskej kategórii. Predtým by som veľmi rada hrala kvalifikáciu na WTA 250 v Holandsku alebo bojovala o hlavnú súťaž na 500 v Berlíne. Podľa toho, na ktorý turnaj sa mi podarí dostať.“ Tréner priblížil, že v najbližšej dobe nadviažu spoluprácu s mentálnym koučom: „Máme to vo výhľade. Samozrejme, ja mám nejaké skúsenosti so spoluprácou s mentálnymi trénermi. Zažil som to už s viacerými hráčkami a myslím si, že ženský tenis v tomto smere celkom poznám a viem približne aké veci očakávať napriek tomu, že každá hráčka je iná. V podstate sme sa na tom s Renčou zhodli po určitých zápasoch alebo turnajoch, že by bolo dobré to vyskúšať. Je to jedna z vecí, ktorú chceme pridať do procesu a pevne verím, že aj to nám môže pomôcť.“