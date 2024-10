Jamrichová je ťahákom J&T Banka Slovak Open, Benčičová nepríde

Bratislava 2. októbra (TASR) - Talentovaná slovenská tenistka Renáta Jamrichová bude ťahákom turnaja J&T Banka Slovak Open (7.-14. októbra). Juniorská šampiónka Australian Open i Wimbledonu dostala od organizátorov MM SR voľnú kartu. V bratislavskom NTC sa mala pôvodne predstaviť aj olympijská víťazka z OH 2020 v Tokiu Belinda Benčičová, Švajčiarka so slovenskými koreňmi však napokon nebude štartovať na podujatí pre chorobu.



"Medzinárodné majstrovstvá Slovenska budú príležitosťou pre naše mladé talenty. Okrem Renatky Jamrichovej sme udelili voľné karty Nine Vargovej, Mii Pohánkovej a Natálii Kročkovej. Nina stúpa už aj v ženskom rebríčku, Mia zanechala veľmi dobrý dojem na našom vlaňajšom turnaji. Voľné karty do kvalifikácie dostanú Anika Jašková, Laura Cileková, Kiara Žabková a Češka Eliška Ticháčková. Nasadenou jednotkou by mala byť Francúzka Oceane Dodinová, ktorá figuruje v elitnej svetovej stovke," uviedol riaditeľ turnaja Igor Moška.



Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu dúfal, že na turnaji sa predstaví aj Benčičová, ktorá na jeseň plánuje návrat do súťažného kolotoča po materskej prestávke. "Jej otec nás v lete požiadal o udelenie voľnej karty. Belinda je veľmi populárna, má slovenské korene. Určite by bola pre divákov veľké lákadlo. V nedeľu mi však jej otec oznámil, že dostala bakteriálnu infekciu a berie antibotiká. Na 99 percent sa tak v Bratislave nepredstaví, hoci sa ešte oficiálne neodhlásila," dodal Moška.