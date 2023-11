Jamrichová je v semifinále Slovak Open: Chcem ísť ešte ďalej

dvojhra - štvrťfinále:



Renáta JAMRICHOVÁ (SR) - Chloe Paquetová (Fr.-5) 7:5, 6:7 (5), 6:4

Ella Seidelová (Nem.-7) - Mia POHÁNKOVÁ (SR) 4:6, 6:2, 6:3

Bratislava 3. novembra (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do semifinále turnaja J&T Banka Slovak Open v Bratislave. Vo štvrtkovom štvrťfinále zdolala piatu nasadenú Francúzku Chloe Paquetovú 7:5, 6:7 (5), 6:4. Medzi najlepšou štvoricou turnaja vo dvojhre bude jedinou Slovenkou, pretože Mia Pohánková nestačila na siedmu nasadenú Ellu Seidelovú, Nemka zvíťazila v troch setoch 4:6, 6:2, 6:3.Zverenka trénera Jána Matúša si v súboji o postup do finále zmeria sily so šestkou pavúka Sofyou Lansereovou z Ruska. "," uviedla Jamrichová pre oficiálny web Slovenského tenisového zväzu (STZ).Pätnásťročná nádej slovenského tenisu Pohánková štartovala vôbec vo svojom prvom turnaji v kategórii žien, od organizátorov dostala voľnú kartu. "," zhodnotila svoje vystúpenie Pohánková.