Jamrichová neuspela v osemfinále juniorskej štvorhry vo Wimbledone

juniorky - štvorhra - osemfinále:



Sonja Žijenbajevová, Asjlžan Arystanbechová (Kaz.) - Renáta JAMRICHOVÁ, Ena Koikeová (SR/Jap-3) 6:2, 3:6, 10:6

Londýn 11. júla (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová nepostúpila do štvrťfinále juniorskej štvorhry na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. S Japonkou Enou Koikeovou prehrali v osemfinále ako tretie nasadené s kazašským párom Sonja Žijenbajevová, Asjlžan Arystanbechová 2:6, 6:3, 6:10.Jamrichová na trávnatom podujatí ešte pokračuje v dvojhre, keď postúpila do štvrťfinále. V súboji o postup do semifinále si zmeria sily s Bulharkou Rositsou Denčevovou.