Jamrichová postúpila do finále juniorskej dvojhry v Melbourne

Melbourne 26. januára (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila do finále dvojhry junioriek na grandslamovom Australian Open v Melbourne. V pozícii turnajovej jednotky zvíťazila v semifinále nad desiatou nasadenou Japonkou Ene Kojkeovou 6:4, 2:6, 6:3. V prvom sete otočila z 2:4.



Jamrichová si vylepšila svoje singlové maximum na podujatiach veľkej štvorky. V dueli o titul nastúpi v sobotu proti Austrálčanke Emerson Jonesovej, ktorá si poradila s Bulharkou Ivou Ivanovou 6:4, 6:1. Zverenka trénera Jána Matúša sa môže stať treťou slovenskou tenistkou s triumfom v grandslamovom juniorskom singli v ére samostatnosti a napodobniť Terezu Mihalíkovú, ktorá zvíťazila na Australian Open v roku 2015. Kristína Kučová v roku 2007 nenašla premožiteľku na US Open, Martin Kližan zdvihol v júni 2006 nad hlavu cennú trofej na Roland Garros.



Šestnásťročná Jamrichová obhajovala v Melbourne Parku vlaňajší titul v juniorskom debli, no v 2. kole prehrali s Britkou Isabelle Lacyovou s rusko-austrálskou dvojicou Kristiana Sidorovová, Maya Jointová 2:6, 4:6.



juniorky - dvojhra - semifinále:



Renáta JAMRICHOVÁ (SR-1) - Ene Kojkeová (Jap.-10) 6:4, 2:6, 6:3