Jamrichová postúpila do štvrťfinále dvojhry junioriek

juniorky - dvojhra - osemfinále:



Renáta JAMRICHOVÁ (SR-1) - Teodora Kostovičová (Srb.-16) 0:6, 6:3, 6:4

Paríž 5. júna (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová sa prebojovala do štvrťfinále juniorskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros. Šampiónka Australian Open v osemfinále ako nasadená jednotka otočila duel so Srbkou Teodorou Kostovičovou, ktorú zdolala v troch setoch 0:6, 6:3, 6:4.Šestnásťročná hráčka Národného tenisového centra nastúpi v ďalšom kole proti Češke Tereze Valentovej, svojej deblovej partnerke. Zverenka trénera Jána Matúša odohrá práve s Valentovou v stredu aj duel štvorhry, v 2. kole sa stretnú so Slovenkou Miou Pohánkovou a Kolumbijčankou Valentinou Mediorrealovou Ariasovou.