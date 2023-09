Jamrichová postúpila suverénne do 2. kola juniorskej dvojhry US Open

New York 4. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila suverénnym spôsobom do 2. kola juniorskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadená hráčka zvíťazila v úvodnom kole nad Austrálčankou Mayou Jointovou 6:1, 6:1. Šestnásťročná zverenka trénera Jána Matúša si v ďalšom kole zmeria sily s Japonkou Nanakou Satovou.