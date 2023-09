Jamrichová postúpila suverénne do 3. kola juniorskej dvojhry

juniorky - dvojhra - 2. kolo:



Renáta JAMRICHOVÁ (SR-1) - Nanaka Satová (Jap.) 6:1, 6:1

New York 4. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila suverénnym spôsobom do 3. kola juniorskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadená hráčka zvíťazila v druhom kole nad Japonkou Nanakou Satovou 6:1, 6:1. Šestnásťročná zverenka trénera Jána Matúša sa v boji o štvrťfinále sa stretne s víťazkou súboja medzi Češkou Nikolou Bartůňkovou a talianskou kvalifikantkou Noemi Basilettiovou.