Jamrichová postúpila už do semifinále dvojhry junioriek

juniorky - dvojhra - štvrťfinále:



Renáta JAMRICHOVÁ (SR-5) - Mika Stojsavljevičová (V. Brit.) 6:2, 6:7 (6), 6:1



Londýn 13. júla (TASR) - Talentovaná slovenská tenistka Renáta Jamrichová sa prebojovala už do semifinále dvojhry junioriek na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Vo štvrťfinále v pozícii nasadenej päťky zdolala britskú držiteľku voľnej karty Miku Stojsavljevičovú 6:2, 6:7 (6), 6:1.V dueli o postup do finále nastúpi na tráve All England Clubu proti tretej nasadenej Američanke Clervie Ngounoueovej. Vo štvrtok večer čakalo Jamrichovú ešte štvrťfinále štvorhry po boku Talianky Federicy Urgesiovej, s ktorou v januári triumfovala na Australian Open v Melbourne.Generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu Igor Moška ocenil Jamrichovej úspešné ťaženie vo Wimbledone. "," uviedol pre TASR Moška.