Jamrichová prehrala v 1. kole turnaja WTA v Meride

dvojhra - 1. kolo:



Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) - Renáta JAMRICHOVÁ (SR) 7:5, 5:7, 7:5

Merida 24. februára (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová neuspela v 1. kole dvojhry na turnaji WTA 500 v mexickej Meride. Držiteľka voľnej karty prehrala so Španielkou Jessicou Bouzasovou Maneirovou po trojsetovom boji 5:7, 7:5, 5:7.Slovenka viedla v prvom sete 5:1, v ôsmej a desiatej hre nevyužila celkom štyri možnosti na ukončenie dejstva a nakoniec ho stratila. Bouzasová Maneirová získal šesť gemov za sebou. Slovenke vyšiel aj začiatok druhého, rýchlo bolo 4:0. Favoritka síce vyrovnala, no v dvanástej hre Španielka opäť stratila servis. Aj začiatok rozhodujúceho tretieho setu bol v jasnej réžii Jamrichovej, ale ani vedenie 4:1 jej nakoniec nestačilo. Bouzasová Maneirová síce v desiatom geme ešte nevyužila mečbal, ale v dvanástom sa jej to už podarilo a po 2 hodinách a 36 minútach sa tešila z postupu do 2. kola.