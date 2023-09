Jamrichová prehrala v semifinále juniorskej dvojhry s Valentovou

juniorky - dvojhra - semifinále:



Tereza Valentová (ČR-9) - Renáta JAMRICHOVÁ (SR-1) 3:6, 6:4, 6:3

New York 9. septembra (TASR) - Slovenská tenistka Renáta Jamrichová nepostúpila do finále juniorskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadená hráčka prehrala v semifinále s deviatou nasadenou Češkou Terezou Valentovou 6:3, 4:6 a 3:6. Valentová nastúpi v boji o titul proti domácej držiteľke voľnej karty Katherin Huiovej.Jamrichová začala duel lepšie, prelomila servis Valentovej a viedla 2:0. Češka okamžite kontrovala na príjme, no ani na druhý pokus si neudržala podanie. Jamrichová to využila a vypracovala si náskok 4:1. Slovenka v siedmom geme síce druhýkrát zaváhala na servise, napravila to však na returne a prvý set zvládla po výsledku 6:3. Jamrichovej vyšiel aj úvod druhého dejstva, keď získala brejk, ktorý potvrdila čistou hrou - 2:0. Slovenská juniorka však v šiestom geme stratila podanie a Valentová vyrovnala na 3:3. Duel bol potom prerušený v dôsledku tepla. Prestávka pomohla súperke, ktorá získala druhý set 6:4. V treťom sa odohral len jeden gem, keď si Valentová uhrala svoje podanie a nastalo ďalšie prerušenie. Po ňom Češka dvakrát brejkla Jamrichovú, vybudovala si náskok 4:0 a vedenie si už ustrážila. V deviatom geme premenila hneď svoj prvý mečbal.Jamrichová sa tak nestane štvrtým Slovákom v ére samostatnosti s titulom v juniorskom singli. Šestnásťročná zverenka trénera Jána Matúša má však ešte šancu zabojovať o titul v juniorskej štvorhre, v semifinále nastúpi po boku Američanky Kaitlin Quevedovej proti japonskej dvojici Sarah Saitová, Nanaka Satová.