Jamrichová prekonala nervozitu a posunula Slovenky do Sevilly

Bratislava 13. apríla (TASR) - Pred duelom proti Veronike Erjavečovej cítila väčšiu nervozitu ako vlani pri debute v Pohári Billie-Jean Kingovej proti Nadii Podoroskej. Renáta Jamrichová totiž v prípade víťazstva mohla posunúť slovenské tenistky na finálový turnaj v Seville. Juniorská šampiónka Australian Open sa postupne rozohrala ku kvalitnému výkonu a slovinskú jednotku vyprevadila z kurtu v bratislavskom NTC s "kanárom".



"O tom, že nastúpim namiesto Kaji Schmiedlovej, som sa dozvedela v piatok o desiatej večer. Veľmi ma potešilo, že mi dal kapitán Matej Lipták dôveru, bola to pre mňa veľká česť. Trochu ťažšie sa mi zaspávalo a bola som nervóznejšia ako vlani v novembri v zápase s Argentínou. Uvedomovala som si, že môžem získať rozhodujúci tretí bod, bolo to stresujúce. V prvom sete som sa trápila mentálne, vo výmenách som mala blok. Postupne som sa však dostala do tempa, uvoľnila som sa a druhý set bol už v mojej réžii," uviedla 16-ročná Slovenka.



Informácie o súperke čerpala od Liptáka i od slovenskej dvojky Viktórie Hrunčákovej, ktorá v piatok Erjavečovú zdolala v troch setoch. "Vedela som, že Slovinka toho veľa vybehá a hrá solídne od základnej čiary. Všetko som si musela uhrať sama. Veľmi som cítila podporu fanúšikov, ktorí ma neustále povzbudzovali a nedovolili mi vypustiť ani jedinú výmenu. Snažila som sa hrať rýchlo a najmä cez jej forhend, čo bola účinná taktika."



Jamrichová zažila atmosféru finálového turnaja už v roku 2022 v Glasgowe, kde Slovenkám tesne ušiel postup do semifinále. Zverenka trénera Jána Matúša dúfa, že v Seville sa predstaví aj v nejakom zápase. "Na finálovom turnaji budú hrať špičkové hráčky z elitnej svetovej dvadsiatky. Bolo by skvelé, keby mi dal kapitán príležitosť a mohla by som nastúpiť v nejakom stretnutí. Dúfam, že budem vtedy v dobrej forme."